Fluminense emite nota criticando STJD por voltar atrás na anulação do Fla-Flu

O Fluminense não se calou diante da decisão do STJD, de voltar atrás na resolução de anular o Fla-Flu do último dia 13 de outubro, em duelo vencido pelos Rubro-Negros, por 2 a 1, e publicou nota oficial, criticando a decisão do presidente do órgão, Ronaldo Piacente.

A polêmica arbitragem de Sandro Meira Ricci, que supostamente usou de artifícios externos, como vídeos vistos pelo delegado da partida, para anular um gol do Tricolor, havia gerado a impugnação da partida

Após pedido da Procuradoria do Tribunal, Ronaldo Piacente tornou a partida válida novamente e devolveu os pontos ao Flamengo. O Flu não perdoou a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

“É triste ver a corte máxima desportiva do nosso país se apequenar, deixando de submeter ao julgamento do Pleno matéria tão relevante (interferência externa) do futebol brasileiro. Optou-se em agradar parte da opinião pública. Causa perplexidade que tribunal de tamanha relevância divorcie-se da legislação desportiva, da legalidade, das regras de futebol”, diz um trecho do comunicado.

A decisão de impugnar o duelo havia sido tomada na última segunda-feira, e ocorreria julgamento para decidir se o clássico deveria ser disputado novamente. Agora, o resultado volta a valer e o Flamengo volta a ter 60 pontos, quatro a menos do que o líder Palmeiras.

