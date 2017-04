Fluminense empata com o Brasil de Pelotas e avança na Primeira Liga

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo) – O Fluminense garantiu a classificação para a próxima fase da Primeira Liga ao empatar por 1 a 1 com o Brasil de Pelotas, em partida disputada na noite desta quarta-feira, no estádio Los Larios, em Duque de Caxias. O Tricolor terminou empatado na classificação com a equipe gaúcha, mas acabou beneficiado pelos critérios de desempate por ter menos cartões vermelhos do que o adversário.

Mesmo representado por uma equipe reserva, o Tricolor das Laranjeiras foi superior durante a maior parte do jogo, mas desperdiçou muitas oportunidades e acabou se contentando com o empate. O Brasil foi muito lutador, mas não mostrou talento para sair com a vitória.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...