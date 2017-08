Fluminense empata com o Sport pela Série A do Brasileiro

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Mailson Santana/arquivo) – Em jogo movimentado na Ilha do Retiro, Sport e Fluminense empataram por 2 a 2, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os pernambucanos chegaram à 28 pontos e garantiram a manutenção na zona de classificação para a Libertadores. Os cariocas, com 22, podem ver a zona de rebaixamento se aproximar nesta rodada.

Antes da partida, o técnico Abel Braga foi aplaudido pela torcida do Sport. Além disso, jogadores e arbitragem prestaram solidariedade com o treinador pela morte de seu filho, no último fim de semana. Com a bola rolando, o Fluminense teve um início avassalador e abriu 2 a 0 nas duas primeiras chances de gol. Os donos da casa conseguiram diminuir ainda na etapa inicial, com André. Já no segundo tempo, os pernambucanos empataram com Patrick, mas não foram competentes para virar o confronto.

Na próxima rodada, o Sport terá pela frente o líder Corinthians, na capital paulista, neste sábado. No mesmo dia, o Fluminense vai enfrentar o lanterna Atlético-GO, no Maracanã.

O Sport tentou impor uma pressão no início da partida, mas viu o Fluminense abrir o placar aos oito minutos. Gustavo Scarpa recebeu passe no bico da área e chutou colocado no ângulo de Magrão, que nada pode fazer para impedir o gol. Na comemoração, todos os jogadores foram em direção do técnico Abel Braga.

O revés fez os donos da casa se lançarem ao ataque em busca do empate. No entanto, foi o Fluminense que chegou ao segundo gol na Ilha do Retiro, aos 12 minutos. Após cobrança de escanteio, Renato Chaves levou a melhor sobre a zaga para cabecear para a rede.

O Sport permaneceu no ataque para tentar diminuir a desvantagem no placar. Os pernambucanos criaram sua primeira boa chance somente aos 18 minutos, em chute de Ronaldo Alves que desviou na zaga e foi para escanteio. A resposta dos cariocas veio dois minutos depois. Após novo escanteio, Henrique cabeceou no travessão.

O duelo passou a ficar movimentado e o Sport teve grande chance de marcar aos 22 minutos. Diego Souza foi lançado na área e tocou por cima de Julio Cesar para André. O atacante não conseguiu finalizar de primeira e viu a zaga tricolor impedir o gol dos donos da casa. O lance animou os pernambucanos, que voltaram a assustar aos 27. Everton Felipe aproveitou escanteio, escorou de cabeça, Diego Souza desviou, mas Julio Cesar apareceu para fazer a defesa.

De tanto insistir, o Sport marcou aos 31 minutos. Lenis cruzou pela direita na cabeça de André, que colocou para a rede, sem chance para Julio Cesar. Após o gol, os pernambucanos aumentaram a pressão em busca do empate, mas só conseguiu criar uma chance real, aos 44 minutos. Após cobrança de escanteio, Rithely apareceu livre para cabecear pra a rede. No entanto, o goleiro Julio Cesar fez grande defesa para salvar o Fluminense. Assim, os cariocas seguraram a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Sport voltou mais atento e empatou logo aos três minutos. Patrick recebeu passe na intermediária, passou por dois marcadores e chutou com força para a rede. A bola chegou a desviar na zaga e impediu qualquer chance de defesa para Julio Cesar.

Para piorar a situação para o Fluminense, o volante Orejuela foi expulso de forma direta após cometer falta em Patrick. O árbitro apontou que o equatoriano teria dado uma cotovelada no meia pernambucano. Assim, os tricolores passaram a atuar com um homem a menos na Ilha do Retiro.

Mesmo em desvantagem numérica, os cariocas quase chegaram ao terceiro gol aos 11 minutos. Henrique Dourado chutou para o gol e Marlon Freitas completou para a rede, mas o volante estava adiantado e teve o gol anulado. Em seguida, o Fluminense novamente chegou com perigo. Marlon fez boa jogada individual e finalizou próximo a trave.

Depois dos sustos, o Sport melhorou e voltou a criar boa oportunidade aos 15 minutos. Everton Felipe arriscou da entrada da área e obrigou Julio Cesar a se esticar para fazer a defesa. No minuto seguinte, foi a vez de Lenis tentar de longe e assustar os cariocas. Com o passar do tempo, o Fluminense recuou e conseguiu impedir as boas jogadas do Sport. Com isso, o jogo diminuiu de ritmo e irritou a torcida rubro-negra na Ilha do Retiro. Os pernambucanos só voltaram a chegar com perigo aos 31 minutos, quando Diego Souza aproveitou cruzamento de Mena e cabeceou na trave.

Nos minutos finais, o jogo voltou a ficar movimentado. O Sport se lançou ao ataque, mas errava muitos passes e permitia os contra-ataques do Fluminense. Somente nos acréscimos, ambas as equipes tiveram chance de marcar. Primeiro, Patrick apareceu sozinho após cobrança de falta na área, mas cabeceou por cima do travessão. A resposta dos cariocas veio com Gustavo Scarpa, em chute de fora da área que parou em grande defesa de Magrão. Assim, o duelo permaneceu igual até o fim.

