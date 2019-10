Fluminense empata e fica perto do Z4 do Brasileirão

O Fluminense voltou a decepcionar sua torcida no Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras não passou de um empate por 1 a 1 com a Chapecoense em partida disputada na noite deste sábado, no Maracanã. O resultado fez a equipe carioca chegar aos 30 pontos e ocupar a 16ª posição, enquanto a Chapecoense é a penúltima colocada com 18 pontos. No final da partida, a torcida vaiou demoradamente a equipe. Os gols foram marcados por Everaldo para a equipe catarinense, enquanto Marcos Paulo anotou para o Fluminense.

Com o meia Paulo Henrique Ganso no banco de reservas, o Fluminense começou bem a partida, mas desperdiçou inúmeras chances para marcar e acabou surpreendido pela Chapecoense que saiu na frente. A equipe dirigida por Marcão conseguiu a igualdade, mas faltou inspiração aos atacantes para aproveitar as oportunidades que surgiram durante a partida.

Na próxima rodada, o Fluminense vai enfrentar o Ceará, no Castelão; a Chapecoense vai visitar o Atlético-MG, no Independência.

Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria)26/10/2019 21:51

