Fluminense estreia com vitória sobre bolivianos na Copa Sul-Americana

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Mauro Pimentel/AFP)- O Fluminense derrotou o Nacional de Potosí por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, no Maracanã, na estreia das duas equipes na Copa Sul-Americana. O Tricolor das Laranjeiras defenderá a sua grande vantagem no jogo da volta marcado para 10 de maio, na altitude boliviana Os gols da equipe brasileira foram marcados por Pablo Dyego, Gum e Pedro, todos no segundo tempo.

Só o Fluminense se mostrou interessado em atacar no jogo deste meio de semana. O Nacional entrou disposto a retardar o andamento da partida, com excesso de faltas e paralisações, e acabou castigado na etapa final, quando o time dirigido por Abel Braga conseguiu achar os espaços e garantir o importante resultado.

Como era esperado, o Fluminense começou a partida no ataque, mas encontrou um adversário bem postado e marcando forte para tentar impedir as investidas do Tricolor das Laranjeiras.

Aos três minutos, Ayrton Lucas fez boa jogada e arrancou pela esquerda, mas tropeçou em um buraco do gramado e perdeu a chance de concluir a jogada.

Aos nove minutos, após troca de passes de Jadson e Sornoza, a bola sobrou para Pedro, que mandou a bomba, mas a bola encobriu o travessão.

O Fluminense não conseguia dar velocidade ao jogo por causa da boa marcação do time boliviano. Mas, aos 16 minutos, após combinação pela direita, a bola foi aproveitada na esquerda por Ayrton Lucas, que cruzou para a conclusão de Jadson, mas Romero defendeu sem dificuldades.

Ayrton era mesmo o principal jogador do Tricolor das Laranjeiras, mas sofria uma marcação muita dura por parte dos defensores bolivianos. Aos 26 minutos, ele fez ótima jogada pela esquerda e invadiu a área, acabando bloqueado pelo goleiro Romero na pequena área.

Três minutos depois, o time visitante chegou à área carioca, e Salazar bateu para boa defesa de Júlio César.

A partida seguiu muito truncada. Sem qualquer ambição ofensiva, o Nacional apenas se preocupava em parar as jogadas ofensivas do Fluminense, levando o jogo a ficar monótono pelo excesso de interrupções.

Aos 41 minutos, Ayrton Lucas tabelou com Pedro e entrou na área, mas Romero foi mais rápido e ficou com a bola.

Dois minutos depois, Sornoza bateu falta e a bola passou perto da trave esquerda do Nacional.

Nos acréscimos, o Fluminense quase marcou o primeiro gol. Após cobrança de escanteio, Gum cabeceou e Romero fez grande defesa.

Os dois times voltaram sem mudanças para o segundo tempo, e o panorama continuou o mesmo da fase inicial, com o Fluminense pressionando e o Nacional truncando a partida e cometendo faltas para impedir que a equipe brasileira acelerasse rumo ao ataque.

Aos cinco minutos, Ayrton Lucas cruzou, Pedro cabeceou, mas a bola explodiu na zaga. Aos 11, Ayrton Lucas cruzou para a entrada de Renato Chaves, e o zagueiro concluiu por cima do gol. Três minutos depois, Gilberto cruzou da direita, a bola passou por Pedro, e Sornoza não conseguiu aproveitar a chance.

O Fluminense continuava melhor, mas não conseguia encontrar espaços na defesa da equipe da Bolívia. Aos 18 minutos, Gilberto cruzou, Pedro subiu mais do que o goleiro Romero e cabeceou por cima, desperdiçando a chance.

O Nacional se aproveitava da passibilidade da arbitragem para fazer o tempo passar, retardando as cobranças de bola parada, como tiro de meta, faltas e laterais. Os jogadores do Fluminense reclamavam muito da cera boliviana.

Para tentar dar mais força ao ataque, o técnico Abel Braga colocou Matheus Alessandro e Pablo Dyego nos lugares de Jadson e Marcos Júnior.

E, no primeiro toque na bola, aos 27 minutos, Pablo Dyego marcou o primeiro gol, aproveitando uma cabeçada de Renato Chaves.

Aos 31, o Tricolor carioca quase ampliou em bela jogada de Pablo Dyego. Após cobrança de falta, o atacante, de bicicleta, jogou a bola no travessão depois de dar um chapéu no marcador.

O Fluminense ampliou aos 36 minutos. Após cruzamento de Sornoza, Renato Chaves escorou de cabeça, e Gum, também de cabeça, mandou para as redes de Romero.

Aos 43 minutos, Pedro, cobrando pênalti cometido por Jorge Flores sobre Renato Chaves, anotou o terceiro gol do Fluminense e definiu o resultado.

