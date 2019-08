Fluminense mantém estilo Diniz e segura o Corinthians em Itaquera

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Mercon/assessoria) -22/08/2019 22:39 – O Corinthians não conseguiu manter o ritmo adotado nos últimos jogos ante um Fluminense que ainda se apresentou com a cara de Fernando Diniz, técnico demitido no início da semana. No primeiro encontro pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, o Timão ficou apenas no 0 a 0 dentro da Arena de Itaquera. Agora, terá de buscar a vaga às semifinais longe de seus domínios. O sobrevivente do confronto brasileiro vai encarar o Independiente Del Valle, do Equador. De alento aos corintianos fica o fato de poder assegurar a classificação com qualquer empate com gols no Rio.

Se havia dúvida por parte dos corintianos sobre a postura que o Fluminense adotaria diante da recente demissão do técnico Fernando Diniz, não demorou para perceber que Marcão, o auxiliar que assumiu o comando interinamente, manteria boa parte das ideias de seu ex-companheiro de clube.

Toques verticais e arriscados na transição entre defesa e ataque, o goleiro Muriel bastante participativo com os pés e com Ganso e Nenê orquestrando a movimentação ofensiva.

A estratégia carioca também chamava atenção pelo recuo acentuado quando sem bola e os contra-ataques perigosos, principalmente nas costas de Danilo Avelar.

O Corinthians demorou a entender seu adversário, confundiu-se na movimentação e não conseguiu exercer a pressão tão aguardada por seus torcedores. Só após os 30 minutos de jogo os mandantes conseguiram incomodar e ditar o ritmo do confronto, ainda assim sem uma grande finalização.

Apesar das escalações mantidas para o segundo tempo, as posturas mudaram, pelo menos no início. Pedrinho, Fagner e Urso tentaram reeditar as tabelas pela direita. A marcação alta deu resultado e o Corinthians esboçou pressionar.

Durou pouco. Fábio Carille, então, apostou em Jadson no lugar de Vital. Depois, Boselli e Gustavo entraram nas vagas de Love e Pedrinho, respectivamente. Fora de campo, a torcida percebeu o momento e fez o que pôde para levar o Timão à vitória.

Não adiantou. Na base do abafa, apostando sem qualquer receio nas bolas cruzadas à área, o Corinthians viu frustrada sua intenção de levar ao Rio qualquer tipo de vantagem no placar. Uma cabeçada de Gustavo que parou em Muriel e no travessão fora o lance de maior lamentação.

Agora, Corinthians e Fluminense voltam a se enfrentar na quinta-feira que vem, 29, no Maracanã. Até lá, os cariocas descansam em função do adiamento da partida contra o Palmeiras. Os paulistas visitam o Avaí, em Florianópolis, no domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

