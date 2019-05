Fluminense perde para o Atlético Nacional, mas se classifica

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo) – O Fluminense aproveitou a boa vantagem conquistada no confronto de ida e avançou na Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, em Medellín, os tricolores perderam por 1 a 0 para o Atlético Nacional, mas estão na Terceira Fase da competição continental.

O gol da vitória colombiana foi marcado por Barcos, no início da partida. Mesmo assim, o Fluminense conseguiu segurar os avanços dos donos da casa e pouco foram incomodados durante o restante do jogo.

Na próxima fase, o Fluminense terá pela frente o Peñarol-URU. A partida de ida será em Montevidéu, sendo que a volta vai acontecer no Rio de Janeiro.

O jogo – A partida começou movimentada assim como foi no Rio de Janeiro. Logo aos dois minutos, o Fluminense quase abriu o placar quando Matheus Ferraz aproveitou cobrança de falta na área e cabeceou na trave. Só que a resposta do Atlético Nacional veio em grande estilo no minuto seguinte. Hernández fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Barcos mandar para a rede.

O revés não mudou a postura do Fluminense, que quase empatou aos cinco minutos. João Pedro tocou para Luciano na área, mas o atacante finalizou mal, pela linha de fundo. O Atlético Nacional seguiu em busca do gol e desperdiçou duas chances em sequência, com Barcos. Primeiro, o atacante chutou próximo ao gol. Depois, o Pirata acertou a trave de Agenor.

Aos poucos, o Fluminense melhorou a marcação e parou de sofrer sustos. Os cariocas passaram a ter posse de bola, só que desperdiçavam boas jogadas no ataque. O Atlético Nacional, com dificuldade, não incomodava o goleiro Agenor.

Somente nos minutos finais, o jogo voltou a ter emoção. Aos 41 minutos, Nino acertou belo chute e o goleiro Cuadrado fez grande defesa para salvar os colombianos. O Atlético Nacional continuou sem ameaçar e levou a vantagem mínima no placar para o intervalo.

No segundo tempo, o Atlético Nacional tentou esboçar uma pressão, mas só assustou aos sete minutos, em cabeceio de Bocanegra que foi pela linha de fundo. O Fluminense continuava controlando a posse de bola e corria pouco risco.

Ao longo da etapa final, os tricolores permaneceram administrando o resultado. O Fluminense tentava os avanços sem deixar espaço e, com isso, não incomodava o goleiro Cuadrado. Do outro lado, Agenor também não era exigido.

O Fluminense só assustou aos 37 minutos. João Pedro arriscou de longe só que para fora. Nos minutos finais, o Atlético Nacional voltou a esboçar uma pressão, só que viu os cariocas segurarem o ímpeto colombiano para sair de campo com a classificação.

