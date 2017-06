Fluminense reage em Florianópolis e mantém o Avaí na lanterna

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo) – No duelo das duas equipes que não venciam há quatro rodadas, o Fluminense se deu melhor na Ressacada, em Florianópolis. O Tricolor Carioca aproveitou as lambanças do goleiro Maurício Kozlinski e do experiente lateral Maicon para aplicar um contundente 3 a 0 no Leão pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o Flu sobe para a sexta colocação, pelo menos de forma provisória, com 14 pontos. Já o Avaí segue na lanterna, com cinco pontos, e só aumenta a sua série negativa.

Depois de perder, mas mostrar um bom futebol diante do Vasco, o Avaí criou coragem para partir para cima do Fluminense em Santa Catarina. Antes dos 10 minutos de jogo, Júlio César já havia feito três importantes defesas, uma delas depois de uma bomba de Marquinhos de longa distância.

O Leão controlava e dominava a partida quando o Fluminense chegou pela primeira vez ao ataque, apenas aos 18 minutos. Henrique Dourado arriscou de longe também e assustou a torcida local. Mas ninguém causou mais angústia no torcedor do Avaí do que o goleiro Maurício Kozlinski.

Com a equipe bem no jogo, dando poucas oportunidades ao adversário, o arqueiro do Leão resolveu driblar o centroavante do Flu dentro de sua própria área. Conclusão, Kozlinski se atrapalhou todo, perdeu a posse e ainda foi fintado antes de Henrique Dourado tocar para o gol e correr para o abraço.

Para piorar, cinco minutos depois foi a vez de Maicon, aquele mesmo, o lateral direito ex-Seleção Brasileira, cabecear a bola para dentro do próprio gol depois de cobrança de escanteio. Gol contra e festa dos visitantes.

A noite não era mesmo do Avaí. Quando os erros individuais não atrapalhavam, a má sorte agia. Veio o segundo tempo e a tarefa que já era difícil ficou impossível quando Mascarenhas arriscou uma finalização de muito longe, mas contou com o desvio em Maicon, para acabar encobrindo o goleiro Kozlinski.

Os 3 a 0 no placar abalaram de vez os donos da casa, que ainda tiveram de esforçar para não acabar goleado diante de seu torcedor. Aliás, torcedor esse que não perdoou Maicon quando o lateral foi sacado por Claudinei Oliveira.

Com a larga vantagem, o Fluminense apenas administrou o resultado e comemorou muito a reação no Campeonato Brasileiro com uma boa vitória fora de casa. Agora, o Tricolor Carioca terá uma nova missão longe de seus domínios, domingo, contra o São Paulo, às 16 horas, no Morumbi. Já o Avaí visitará o Botafogo na segunda, às 20 horas, no estádio Nilton Santos.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...