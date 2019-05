Fluminense se impõe e goleia o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro

por: Gazeta Esportiva (foto: Lucas Merçon/FFC) – Após se enfrentarem no meio de semana, Fluminense e Cruzeiro se reencontraram neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Desta vez, os donos da casa levaram a melhor e golearam por 4 a 1, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores chegaram a seis pontos e se afastaram das últimas posições. Os mineiros seguem com os mesmos seis pontos dos cariocas.

O primeiro tempo foi equilibrado, mas o Fluminense aproveitar melhor as chances que teve para marcar com Nino. No segundo tempo, os tricolores ampliaram com Luciano, só que viram o Cruzeiro diminuir com Robinho. Na parte final, João Pedro fez dois para os donos da casa para dar números finais ao confronto.

Na próxima rodada, o Fluminense encara o Bahia, no domingo, na Fonte Nova. No mesmo dia, o Cruzeiro recebe a Chapecoense, no Mineirão.

O jogo – Diferente do que aconteceu no meio de semana pela Copa do Brasil, a partida começou em ritmo acelerado. O Fluminense criou a primeira boa chance aos cinco minutos. Matheus Ferraz aproveitou cruzamento e cabeceou para boa defesa de Rafael. O Cruzeiro respondeu com Rodriguinho. O meia chutou da entrada da área e quase acertou o ângulo de Agenor.

Só que após o bom início, as duas equipes diminuíram o ritmo. Com isso, o confronto permaneceu equilibrado, mas com as defesas levando a melhor sobre os ataques. Somente aos 22 minutos, o Cruzeiro voltou a chegar com perigo. Após boa troca de passes, a bola em Pedro Rocha na área. O atacante chutou, mas Agenor estava bem posicionado para fazer a defesa e salvar os donos da casa.

O susto fez o Fluminense melhorar na partida. Tanto que aos 32 minutos, os cariocas chegaram ao gol. Daniel entrou na área, mas chutou fraco, facilitando a defesa de Rafael.

Depois disso, o Cruzeiro passou a desperdiçar muitos contra-ataques. Já o Fluminense, conseguiu ir para o intervalo a frente no placar, com gol aos 44 minutos. Nino aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou cruzado, sem chance para Rafael.

No segundo tempo, o Fluminense aumentou a vantagem no primeiro ataque, antes do primeiro minuto. Gilberto foi lançado no bico da área e tentou o chute. A bola ficou com o aniversariante Luciano, que tirou de Rafael e mandou para a rede.

Só que o Cruzeiro não sentiu o revés. Em sua primeira investida no ataque, aos três minutos, os mineiros marcaram no Maracanã. Pedro Rocha cruzou para Fred, que dividiu com Agenor. A bola sobrou para Robinho, que chutou com força para a rede.

Depois dos gols, o jogo permaneceu equilibrado. O Cruzeiro buscava o ataque, mas sofria com os contra-ataques do Fluminense. Os donos da casa assustaram aos 18 minutos. Gilberto aproveitou cruzamento e cabeceou colocado, mas viu a zaga salvar os mineiros. No lance seguinte, Matheus Ferraz arriscou de fora da área e obrigou Rafael a fazer grande defesa.

Com o passar do tempo, o Cruzeiro passou a mostrar nervosismo em campo e viu o Fluminense crescer na partida. Os cariocas desperdiçaram chances com Yony González e Ganso. No entanto, aos 35 minutos, os tricolores chegaram ao terceiro gol. Marcos Paulo cruzou na medida para João Pedro mandar para a rede.

Nos minutos finais, o Fluminense passou a administrar o resultado, mas ainda chegou ao quarto gol nos acréscimos, novamente com João Pedro, para decretar a goleada no Maracanã.

