Fluminense vence Chapecoense e complica rival na tabela

O Fluminense conquistou uma importante vitória na noite desta segunda-feira. Visitando a Chapecoense na Arena Condá pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time comandado pelo técnico Marcelo Oliveira foi letal no primeiro tempo, quando construiu o placar da partida, e saiu de campo com o triunfo por 2 a 1, gols de Everaldo e Sornoza. Leandro Pereira descontou para a Chape.

Com o resultado, o Fluminense se afastou ainda mais da zona de rebaixamento do Brasileirão, abrindo sete pontos de vantagem para o primeiro time que se encontra na zona da degola, o Ceará. A Chapecoense, por sua vez, segue em situação delicada na competição. Estagnada nos 28 pontos, a equipe alviverde é a primeira fora do grupo dos últimos quatro colocados.

O Fluminense volta a entrar em ação no próximo sábado, quando recebe o Grêmio, às 16h (de Brasília), no Engenhão. Já a Chapecoense encara o Ceará, no próximo domingo, às 19h, no Castelão, em confronto direto contra o rebaixamento.

O Fluminense não precisou de muito tempo para mostrar a que veio no Oeste Catarinense. Logo aos dez minutos de jogo, o atacante Luciano abriu para Everaldo na esquerda, que, por sua vez, dominou, ajeitou e bateu firme de fora da área, no cantinho esquerdo do goleiro Jandrei, que ainda viu a bola resvalar na trave antes de entrar no gol.

Daí em diante a Chapecoense tentou reagir no confronto, mas sem sucesso. Se precipitando nas investidas no campo ofensivo, o time comandado pelo técnico Guto Ferreira acabou encontrando um adversário bem organizado na defesa e que não deu muitas brechas para sofrer o empate mesmo jogando fora de casa.

Desta maneira, coube ao Fluminense ser eficiente mais uma vez e ampliar o marcador aos 35 minutos, com Sornoza. O meia equatoriano recebeu de Everaldo na entrada da área e mesmo cercado por adversários conseguiu finalizar no cantinho direito do goleiro Jandrei para fazer 2 a 0 antes do intervalo e deixar o Tricolor carioca em situação confortável na Arena Condá.

Na etapa complementar o Fluminense fez o que já se esperava dele. Com a boa vantagem no placar assegurada, o time carioca adotou uma postura mais defensiva e preferiu tentar matar o jogo no contra-ataque. Ciente de que a Chapecoense precisava se expor, o técnico Marcelo Oliveira fez algumas substituições para segurar os donos da casa na Arena Condá, fato que conseguiu fazer mesmo com a pressão alviverde.

Uma hora, porém, a insistência da Chapecoense iria fazer efeito. E foi exatamente isso o que aconteceu aos 34 minutos, quando Diego Torres recebeu em profundidade na direita, levou para a linha de fundo e cruzou rasteiro para Leandro Pereira, que dominou e bateu firme, no cantinho direito de Júlio César, para descontar e colocar fogo na partida.

Coube ao Fluminense saber lidar com a pressão ainda maior da Chapecoense nos minutos finais para voltar para o Rio de Janeiro com os três preciosos pontos na bagagem. Aos 40 minutos, porém, o triunfo quase escapa das mãos dos tricolores. Leandro Pereira recebeu cruzamento dentro da área e cabeceou encobrindo Júlio César, mas viu a bola sair pela linha de fundo. Sem condições de balançar as redes novamente, coube à Chape se contentar com o amargo revés na Arena Condá, resultado que complica o time na luta contra o rebaixamento.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Merçon/assessoria))

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...