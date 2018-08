Fluminense vence o Defensor e assegura vaga na Sul-Americana

O Fluminense garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana ao derrotar o Defensor Sporting, do Uruguai, por 1 a 0, gol marcado por Pedro no segundo tempo. A partida foi disputada na noite desta quinta-feira, no Estádio Luiz Franzini, na capital uruguaia. Na próxima fase do torneio, o Tricolor das Laranjeiras enfrentará o Deportivo Cuenca do Equador, que eliminou o Jorge Wilstermann, da Bolívia, nos pênaltis, após dois empates por 2 a 2.

Depois de vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Fluminense soube administrar a vantagem e controlar o ímpeto da equipe uruguaia, principalmente no segundo tempo, quando o Defensor se lançou ao ataque de forma desesperada. O goleiro Júlio César teve uma atuação muito boa e ajudou a segurar o ataque do time da casa com ótimas defesas.

Como era previsível, o Defensor saiu para o ataque e conseguiu o primeiro escanteio antes do primeiro minuto, mas o Fluminense respondeu com uma arrancada de Ayrton Lucas que foi derrubado na lateral da área. Sornoza levantou na área e Gilberto cabeceou para fora.

Logo depois, o Tricolor das Laranjeiras atacou em velocidade e quase marcou o primeiro gol. Matheus Alessandro arrancou pela esquerda, tocou para Pedro que chutou para a conclusão de Matheus Alessandro, mas Reyes fez grande defesa.

O jogo seguiu equilibrado, mas o time brasileiro era mais agressivo. Aos 18 minutos, Gum cabeceou no travessão, mas o árbitro invalidou o lance, marcando impedimento.

Aos 20 minutos, Ayrton Lucas fez ótima jogada pela esquerda, se livrando de três marcadores, e a bola sobrou para Sornoza que chutou para fora.

O Defensor encontrava dificuldades para penetrar na defesa tricolor e apelava para os chutes de longa distância, sem levar perigo ao gol de Júlio César. Aos 25 minutos, o volante Airton sentiu um problema muscular e foi obrigado a deixar o gramado. Richard entrou em seu lugar.

O jogo era morno com poucos momentos de emoção nas duas áreas. Aos 32 minutos, Matheus Alessandro tentou uma jogada individual, se livrou da marcação, mas o goleiro Reyes saiu com precisão do gol e afastou o perigo.

O time dirigido por Marcelo Oliveira seguia mehor em campo. Aos 35 minutos, após cruzamento de Ayrton Lucas, Jadson domina e chuta com grande perigo para o gol defendido por Reyes.

Aos 37 minutos, Piquerez chutou forte e Júlio César defendeu. Logo depois, o goleiro tricolor voltou a trabalhar quando Piquerez arriscou de novo e Júlio César defendeu com dificuldade, espalmando para escanteio.

Aos 44 minutos, os uruguaios reclamaram a marcação de um pênalti quando a bola bateu no braço de Ibañez, dentro da área. mas o árbitro nada viu de irregular no lance.

O Fluminense voltou mais agressivo para o segundo tempo. Aos três minutos, Sornoza investiu pelo meio e bateu para ótima defesa de Reyes. Logo depois, o Tricolor das Laranjeiras desperdiçou outra boa chance quando Ayrton Lucas investiu pela esquerda e errou o passe, quando Pedro e Matheus Alessamdro esperavam dentro da área.

O time da casa respondeu aos seis minutos quando Rabuñal mandou a bomba e Júlio César fez grande defesa. O goleiro tricolor voltou a salvar o Fluminense novamente aos 15 minutos depois de bomba de López, da entrada da área.

Acuado em seu campo, o time brasileiro não conseguia sair da defesa e Júlio César aparecia como o melhor jogador da equipe. Aos 18 minutos, o Defensor voltou a desperdiçar outra chance para marcar quando Gum cortou com defeito e López , dentro da área, mandou por cima.

Marcelo Oliveira colocou Everaldo no lugar de Matheus Alessandro, mas o Defensor seguiu mandando na partida.

Aos 28 minutos, após boa troca de passes, Sornoza descobriu Gilberto inteiramente livre na área, mas o lateral concluiu por cima do travessão. O Tricolor se animou e marcou o primeiro gol aos 32 minutos. Após confusão na área, a bola sobrou para Gilberto que tocou para Pedro. O artilheiro, com um toque de categoria, encobriu o goleiro uruguaio para colocar a bola nas redes.

Depois de sair em vantagem, o Fluminense passou a atuar com mais tranquilidade, aproveitando os espaços concedidos pelo adversário desesperado para criar novos momentos de perigo para o gol de Reyes.

Nos minutos finais, a equipe carioca apenas tocou a bola diante de um adversário que não mostrou capacidade para mudar a história da partida.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Merçon/Fluminense/arquivo)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...