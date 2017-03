Fluminense vence o Sinop e avança na Copa do Brasil

Fonte: Só Notícias/Editoria com Cleber Romero (fotos: Só Noticias/ Vanessa Fogaça) – O Sinop Futebol Clube enfrentou, esta noite, o Fluminense, um dos principais clubes do futebol nacional e foi eliminado da Copa do Brasil, ao perder por 3 a 1. O tricolor, comandado por Abel Braga, vai enfrentar o Criciúma (SC) na terceira fase. Favorito, o Fluminense foi dominado pelo Sinop no primeiro tempo, no Gigantão, e levou um susto: terminou o primeiro tempo perdendo por 1 a 0. Alex marcou bonito gol para o Galo, aos 17 minutos, mandando entre as pernas do goleiro tricolor. No segundo tempo, o Fluminense foi outro time, melhorou muito, atacou mais e Sornoza fez dois gols. Um cobrando falta e outro chutando forte da grande área. Conforme Só Notícias informou lance a lance, Henrique Dourado fez de pênalti. O Sinop terminou o jogo com 10 em campo, após Alex ser expulso no segundo tempo por jogada violenta.

O Sinop se despede da Copa do Brasil com uma performance histórica, ao avançar para a segunda fase da competição nacional após ter eliminado o Salgueiro-PE. Foi a terceira vez em sua história que o Sinop disputa a competição e pela primeira vez avançou de fase. O Sinop agora segue no mato-grossense, está matematicamente classificado para as semifinais, e vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série D.

O jogo

Apoiado por mais de 7,5 mil torcedores – um dos maiores públicos na história do Gigante do Norte – o Sinop mandou no jogo na etapa inicial. Aos 10 minutos, Preá lançou Andrezinho e a zaga do Flu cortou. Na cobrança fechada do escanteio, Welington Silva tirou. Aos 14 minutos, jogada perigosa para o Fluminense. Sornoza cobrou falta e o goleiro do Sinop mandou para escanteio. Aos 18, o Sinop abriu o placar. Alex entrou pela direita, driblou jogador do Flu e mandou no meio das pernas do goleiro: 1 a para o Galo do Norte e muita festa no estádio. A partir do gol, o Sinop cresceu, se soltou e atacou mais. Aos 23, Maicon batu falta, acertou a barreira e bola foi para linha de fundo. Logo em seguida, Maranhão chutou e o goleiro Julio, do Flu, defendeu. Aos 24 minutos, Preá disperdiçou um gol feito. Seria o segundo do Sinop. Quase na marca do pênalti ele recebeu lançamento e mandou por cima da trave. Aos 27, mais pressão do Sinop. Andrezinho aproveitou vacilo da zaga, chutou e o goleiro do Fluminense mandou para fora. Aos 36 minutos, Preá dominou na entreda da grande área, chutou e o goleiro do Flu pegou outra. O tricolor só criou boa chance de empatar aos 43. Richarlison entrou na grande área e Maicon cortou. Nos acréscimos, o Sinop chegou novamente com perigo. Andrezinho entrou na área pela direita, chutou e o goleiro segurou.

No intervalo, Abel Braga mudou o Flu e deu certo. Tirou Leo na lateral e colocou Marquinhos Calazans. O time passou a ser mais ofensivo, criou mais e melhorou a marcação. E não demorou muito para empatar. Aos 7 minutos, Sornoza cobrou falta, no canto direito do goleiro Naldo que se esticou e não conseguiu pegar: 1 a 1. Foi o primeiro gol de Sornoza com a camisa do Flu. A pressão da equipe carioca aumentou. Aos 8 minutos, Richarlison chutou e o goleiro do Galo segurou. Aos 13, o Sinop teve a primeira chance no segundo tempo. Preá disputou a bola com Lucas na grande área, caiu, pediu pênalti mas o juiz não deu. Aos 18, Birigui mudou o Sinop em busca de mais velocidade no ataque. Entrou Cabralzinho e saiu Sandro. Aos 27, Maranhão, do Sinop, derrubou Richarlison na grande área e o juiza marcou pênalti. Henrique Dourado cobrou, com paradinha, e mandou para o fundo da rede: 2 a 1 para o time carioca.

Birigui tirou imediatamente Maranhão da partida. O Sinop sentiu o resultado adverso e passou errar mais. Aos 36, o Fluminense ampliou: Sornoza chutou na entrada da grande área, a bola faz curva, enganou o goleiro Naldo: 3 a 1. Cansados, os jogadores do Sinop pouco criaram após o terceiro gol. Aos 38, Alex, autor do gol do Sinop, faz falta por trás em Orejuela e levou cartão vermelho deixando o galo com 10 em campo. O Fluminense administou os instantes finais da partida e a última boa jogada do Sinop foi nos acréscimos. Preá lançou Andrezinho que cabeceou para fora.

O Sinop saiu de campo aplaudido pela torcida.

