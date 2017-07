Fluminense vence Universidad Católica e garante vaga nas oitavas da Sul-Americana

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo) – O Fluminense garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana ao vencer por 2 a 1 a Universidad Católica-EQU, nesta quarta-feira, em Quito. Os tricolores já haviam goleado no confronto de ida e se impuseram na altitude da capital equatoriana.

Os brasileiros sofreram mais no primeiro tempo e viram a Universidad Católica abrir o placar com Cifuente. O Fluminense empatou ainda na etapa inicial, com Henrique Dourado. No segundo tempo, Marlon Freitas marcou o segundo dos tricolores e decretou o triunfo da equipe das Laranjeiras.

Nas oitavas de final da Sul-Americana, o Fluminense espera o vencedor do confronto entre Bolívar-BOL e LDU-EQU. No jogo de ida, em La Paz, os bolivianos venceram pelo placar mínimo. O duelo de volta será na próxima semana, em Quito.

A Universidad Católica começou focada em busca do gol e quase abriu o placar logo aos dois minutos. López recebeu passe na entrada da área e chutou cruzado para grande defesa de Julio Cesar. No entanto, depois do susto, o Fluminense melhorou a marcação e conseguiu equilibrar a partida. Tanto que aos 13, Richarlison foi lançado na área, mas chutou fraco, em cima de Galíndez.

Só que aos 17 minutos, os donos da casa marcaram o primeiro gol. Após cobrança de escanteio, Cifuente se livrou da marcação de Henrique Dourado e tocou com o joelho para a rede.

O gol animou os equatorianos, que criaram nova chance aos 19 minutos. Ibarra fez grande jogada individual, passou por dois marcadores e, mesmo sem ângulo, chutou para boa defesa de Julio Cesar. O Fluminense novamente equilibrou as ações após novo susto e passou a ter mais posse de bola. Os tricolores voltaram a criar boa chance aos 27, quando Marcos Júnior recebeu passe na área e chutou para defesa de Galíndez.

A Universidad Católica aproveitava os erros de passe do Fluminense para chegar com perigo. Aos 32 minutos, Ibarra arriscou da entrada da área, mas parou no goleiro carioca. Em seguida, após avanço rápido dos donos da casa, a bola chegou em Prado na área. O lateral esquerdo ficou de frente para o gol, chutou cruzado, mas viu Julio Cesar salvar os brasileiros.

Na parte final, os equatorianos passaram a dominar o confronto e criar boas jogadas no ataque. Defederico, de longe, além de Cifuente, duas vezes, quase marcaram o segundo gol em Quito. Quando mais sofria na partida, o Fluminense chegou ao empate, aos 38 minutos. Henrique aproveitou falta cobrada na área e cabeceou para grande defesa de Galíndez. Só que no rebote, Henrique Dourado finalizou para a rede. Com a igualdade, os tricolores foram mais tranquilos para o intervalo.

Com a classificação encaminhada, o Fluminense iniciou o segundo tempo apenas administrando o resultado. A Universidad Católica sentiu o revés na etapa inicial e já não mostrava a mesma disposição de antes. Assim, o duelo ficou bem lento, com nenhuma chance de gol.

Somente aos 15 minutos, os cariocas criaram boa chance e chegaram ao segundo gol em Quito. Richarlison tocou para Marlon Freitas, que entrou e mesmo tendo chutado errado, viu a bola ir mansamente para a rede.

O novo revés acabou de vez com a motivação dos donos da casa, que passaram somente a esperar o apito final. Com isso, o Fluminense dominou amplamente a partida e começou a criar diversas chances de gol. No entanto, os tricolores pecavam nas finalizações.

Na parte final do jogo, os cariocas recuaram e permitiram a pressão da Universidad Católica. No entanto, os equatorianos nada fizeram para assustar Julio Cesar. Com isso, o Fluminense apenas esperou o fim do jogo para comemorar a classificação para as oitavas de final da Sul-Americana.

