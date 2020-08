Fluminense vira sobre o Internacional e conquista primeira vitória no Brasileiro

O Fluminense acabou com o jejum ao vencer por 2 a 1 o Internacional, neste domingo, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores chegaram a quatro pontos no Campeonato Brasileiro. Já os gaúchos seguem com seis e perdem os 100% de aproveitamento na Série A.

O Internacional começou melhor a partida e abriu o placar com Paolo Guerrero. Ainda no primeiro tempo, Nenê empatou para o Fluminense, de pênalti. No segundo tempo, Nenê, mais uma vez de pênalti, virou para os tricolores e determinou a vitória dos donos da casa.

Na próxima rodada, o Fluminense viaja para enfrentar o Bragantino, em Bragança Paulista. No mesmo dia, o Internacional recebe o Atlético-GO, no Beira-Rio.

O jogo – a partida começou movimentada, com as duas equipes em busca do ataque. No entanto, a primeiro boa chance aconteceu somente aos 18 minutos. Em contra-ataque rápido, Guerrero lançou Edenílson na área. O meia tentou passar por Muriel, mas foi desarmado. A bola ficou com Patrick, que chutou, mas viu Igor Julião salvar o Fluminense.

Enquanto os donos da tinham dificuldade em criar boas jogadas, o Internacional era mais perigoso em campo. Thiago Galhardo quase marcou aos 25 minutos, em chute cruzado que desviou na zaga. Só que dois minutos depois, os gaúchos abriram o placar no Maracanã. Após escanteio, a bola sobrou para Guerrero, que mandou para a rede.

Mesmo depois do revés, o Fluminense continuava tendo problemas, mas aumentou a intensidade no ataque. Os tricolores conseguiram empatar aos 39 minutos. Evanílson foi derrubado na área por Cuesta e o árbitro marcou pênalti. Nenê cobrou com categoria, sem chance para Marcelo Lomba.

No segundo tempo, o Internacional voltou melhor e quase marcou o segundo aos oito minutos. Edenílson foi lançando e tocou de cobertura na saída de Muriel. No entanto, o zagueiro Luccas Claro apareceu para salvar o Fluminense.

O susto fez o Fluminense melhorar em campo. Tanto que os tricolores chegaram com perigo em duas oportunidades. Egídio e Dodi obrigaram Marcelo Lomba a fazer boas defesas em chutes de fora da área. Os donos da casa chegaram a marcar aos 17 minutos, com Michel Araújo, mas o gol foi anulado após o VAR apontar bola na mão do uruguaio.

O gol anulado não mudou a postura do Fluminense, que cresceu na partida. Não demorou muito e os tricolores chegaram a virada, desta vez com o auxílio do VAR. A bola bateu em Zé Gabriel em escanteio e o árbitro marcou o pênalti. Nenê mais uma vez cobrou com categoria para marcar o segundo.

Na parte final, o Internacional não conseguiu pressionar em busca do empate. O Fluminense continuou tendo o domínio do jogo e administrou o resultado para conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo)16/08/2020 19:17

