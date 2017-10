Fluminense volta a vencer diante do Avaí e respira

O Fluminense recebeu o Avaí, na tarde deste domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e encerrou um jejum de seis partidas sem vitória com um gol de Henrique Dourado, que decretou o placar de 1 a 0 para os cariocas, no Maracanã.

O resultado é muito importante para o esforço da equipe na luta contra o rebaixamento e a deixa com três pontos de vantagem sobre a primeira equipe na zona do rebaixamento, onde está o Avaí.

Na próxima rodada, o Fluminense tem outro confronto direto contra a degola, recebendo o São Paulo na quarta-feira, no Maracanã. Já o Avaí joga em casa contra o Botafogo, no mesmo dia.

O jogo – Pressionado pelo jejum de vitórias e a proximidade da zona do rebaixamento, o Fluminense iniciou a partida com postura e disposição de quem busca a vitória. Jogando na casa do adversário, o Avaí foi ao Rio de Janeiro com a proposta de se defender e jogar na falha do oponente.

Logo aos cinco minutos, um lance polêmico na área do Avaí. A bola foi levantada para Henrique Dourado, mas antes que o Ceifador dominasse a bola, houve um toque por trás pelo lateral Juan, com o atacante do Flu caído e pedindo a falta. O juiz mandou seguir.

O Flu voltou a chegar com perigo aos 11. Scarpa cobrou falta na frente da área, pela esquerda, e levantou do outro lado. Depois de um bate e rebate, a bola sobrou para Richard na direita. Ele tentou o cruzamento, mas a bola desviou no marcador e foi em direção ao gol, obrigando Douglas a saltar para fazer a defesa.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...