Fluvia Lacerda festeja primeira capa plus size da ‘Playboy’: ‘Muito grata’

A modelo plus size Fluvia Lacerda usou sua conta no Instagram neste domingo, 18, para festejar o fato de que será a primeira gordinha a estrelar uma capa da edição brasileira da “Playboy”.

“Desci do meu voo em Dubai, liguei o celular e o pobre quase implodiu! Que incrivelmente maravilhoso é ver tanta repercussão positiva quanto a ser a primeira mulher gorda na capa da Playboy Brasil! Muito grata por tanto carinho e apoio”, escreveu a modelo, que tem 36 anos e é mãe de dois filhos.

Conhecida como a Gisele Bündchen tamanho GG, Fluvia vive em Nova York e é uma das mais requisitadas modelos do gênero.

