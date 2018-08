Incêndio em lavouras de milho em Itiquira (Foto: Genuínio Aimi/ Arquivo pessoal) –

Da área queimada, dois mil hectares com lavoura de milho já estavam prontos para a colheita.

Fogo atinge fazendas e destrói cerca de 10 mil hectares de lavouras de milho em MT

Da área queimada, dois mil hectares com lavoura de milho já estavam prontos para a colheita.

Um incêndio ocorrido na terça-feira (14) atingiu sete fazendas no município de Itiquira, 359 km de Cuiabá. Segundo os produtores rurais, a área total que pegou fogo tem 10 mil hectares.

Destes, dois mil hectares com lavoura de milho já estavam prontos para a colheita.

O fogo se alastrou de uma propriedade para outra, pois ventava muito na região.

No restante da área, foi a palha do milho recém-colhido que pegou fogo.

O fogo também destruiu um trator e uma grade aradora em uma das propriedades. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.

Focos de calor

Mato Grosso registrou quase 7 mil focos de calor, de janeiro a agosto deste em ano, de acordo com um balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros, nessa quinta-feira (16). Ao todo, 6.902 focos foram registrados no estado.

Segundo os bombeiros, 75,96% dos focos de calor registrados no primeiro semestre 2018, ocorreram em propriedades privadas ou similares.

Do G1 MT/Por Dayanne Nogueira, TV Centro América

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...