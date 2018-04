Fogo destrói casa em Santarém- idoso de 92 anos, filha e bisnetas saem a tempo

O imóvel fica no bairro Prainha. O Corpo de Bombeiros informou que um problema em uma tomada elétrica teria provocado o incêndio; todos passam bem.(Foto Reprodução G1)

Fogo destrói casa de madeira no bairro Prainha em Santarém

Uma casa de madeira pegou fogo no fim da manhã desta segunda-feira (16), em Santarém, no oeste do Pará. Segundo o Corpo de Bombeiros, um idoso de 92 anos, a filha e as duas bisnetas, de 4 e 8 anos, conseguiram sair a tempo e ninguém se feriu.

O imóvel fica localizado na avenida Maicá, entre Tropical e Coelho Neto, bairro Prainha. Os Bombeiros disseram ainda que as causas estão sendo investigadas, mas que a princípio, um problema em uma tomada elétrica em um dos quartos teria provocado o incêndio.

Móveis, eletrônicos, tudo foi consumido pelas chamas e restaram apenas os destroços. O fogo foi controlado por militares do Corpo do Bombeiros e um carro de combate a incêndio foi utilizado para conter as chamas, que se propagavam a cada instante.

Casa ficou destruída após o incêndio no bairro Prainha em Santarém (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O incêndio chamou a atenção da população e mobilizou vizinhos e parentes do idoso, Lino Façanha da Costa. Ele, a filha e as bisnetas passam bem, segundo a família. Uma equipe da Defesa Civil esteve no local para avaliar os danos causados pelo incêndio.

Amigos e parentes do idoso agora estão se mobilizando para ajudar a construir uma nova casa. Quem tiver interesse em ajudar, pode fazer doações de material de construção, roupas e eletrônicos. O contato é o Wilson Cardoso, no 93 99155 4809.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por G1 Santarém

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...