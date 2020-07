Fogo em vegetação incomoda moradores em Novo Progresso

(Foto:Via WhatsApp Jornal Folha do Progresso) – Um incêndio no bairro Otavio Onetta, acabou se alastrando até o bairro Industrial na noite desta segunda-feira(27), causou muita fumaça na região, o que incomodou a população.

Moradores postaram fotos e vídeos nas redes sociais pedindo providencias das autoridades. Nesta época do ano muitos usam do fogo para limpar terrenos e areas cobertas por vegetação.

Em Novo Progresso não existe corporação do corpo de Bombeiros.

As chamas começaram a se espalhar por volta das 18h30 em uma vegetação fundos a escola técnica região próxima a rodoviária, e se alastrou rumo bairro Industrial. Ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio.

