Foi sucesso e rentável o 1º leilão beneficente de gado em prol a faculdade Cavanis em Novo Progresso

Aconteceu neste domingo (06) o 1º Leilão Beneficente de Gado em prol a faculdade Cavanis na APRONOP (Associação de Produtores Rurais de Novo Progresso) em Novo Progresso, novamente a população abraçou a causa, se fosse resumir este grandioso evento em duas palavras, seria “Sucesso” e muito “Rentável”. Valeu a pena todo o trabalho.

A faculdade “Cavanis” , através do Padre Joseph Viana vem trabalhando com objetivo de construir a faculdade [sede própria], agora já pode contar conta com esta renda extra para investir na construção, o evento só chegou ao sucesso pela disposição de dezenas de pessoas que trabalharam meses planejando, depois, juntos, na prática, fazem acontecer e valer a pena.

Este grande sucesso não é creditado tão somente aos organizadores, mas também ao corpo docente da escola que doaram tempo e dedicação, da participação da população que comparecem em massa abraçando a causa, e da credibilidade dos doadores da zona rural e urbana junto à entidade gerando contribuições generosas, atraindo bons arrematadores durante o leilão.

Desta vez foi doada 144 cabeças de gado, carneiros e utensílios entre eles ;chapéu, berrante, faca, quadros e um banco de madeira artesanal de diversos seguimentos de populares do comercio urbano e rural, que levou a uma arrecadação parcial na casa dos R$ 147 mil nas seguintes formas: Utensílios em geral, arrecadação de R$ 2,5mil; Bovinos e carneiros valor arrecadado de R$ 145,200 (cento e quarenta e cinco mil e duzentos reais); e a venda geral do leilão com gado foi R$ 147 (cento e quarenta e sete mil reais). Tudo foi vendido em quatro parcelas 1 + 2.

Estes valores foram de uma prévia bruta da arrecadação informada pelos responsáveis no término do evento, “estes números poderão sofrer mudanças”, posteriormente será informado o fechamento oficial, contendo todas as despesas e o valor líquido arrecadado.

Por Redação jornal Folha do Progresso

