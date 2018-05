‘Foi um ato covarde’, diz Dado Dolabella sobre agressão a Luana Piovani

Fonte: FOLHAPRESS Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Vegano, Dado afirmou que se “transformou” também com a mudança na alimentação. “Enquanto os herbívoros vivem em bandos gigantescos, são felizes, são de paz, não brigam entre si. Para mim, o rei da selva é o elefante. O rei não come o próprio filho”, filosofou.

O ator foi condenado em 2014 pela Lei Maria da Penha.”Naquele momento eu fui reativo, eu fui inconsequente, não pensei. Inclusive me ajudou a amadurecer, me ajudou a pensar em tudo isso”, disse ele ao programa.

Piovani foi agredida por Dado com um tapa na cara. No mesmo dia, ele também empurrou a camareira Ismê de Souza.

