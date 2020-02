Folião se fantasia de retroescavadeira do Cid Gomes e ‘avança’ contra PMs

A cada temporada de Carnaval, muitos foliões aceitam o desafio de “correr contra o tempo” para fazer fantasias de temas mais atuais possíveis.(Foto:Reprodução)

No Rio de Janeiro, um folião foi exemplo desse esforço: o homem conseguiu fazer uma fantasia de retroescavadeira para imitar o senador Cid Gomes (PDT-CE), e ainda brincou com policiais militares em um bloco de rua.

O folião estava sem camisa e com uma retroescavadeira de brinquedo pendurada na cintura. A fantasia faz alusão ao senador cearense que tentou invadir com um trator, na semana passada, um quartel da Polícia Militar em motim, em Sobral, no Ceará. Durante a confusão, Gomes foi baleado.

Além da vestimenta, o homem arriscou uma “performance” e se aproximou de policiais, que começaram a rir da situação. Um colega pediu para que os oficiais fingissem atirar no sujeito, o que arrancou mais risadas dos agentes, que faziam a segurança do bloco.

Veja o vídeo do momento.

cid gomes x polícia no carnaval pic.twitter.com/KHPGTjnm2g — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) February 23, 2020

CID GOMES TEVE ALTA

Cid Gomes recebeu alta hospitalar, na manhã deste domingo (23), depois de ter sido baleado no motim. Um exame de raio-X mostrou que há dois projéteis alojados no corpo do senador: um ao lado da costela, e o outro no pulmão esquerdo. Segundo a assessoria do político, não serão feitos procedimentos para a retirada das balas.

Por:Diário do Pará

