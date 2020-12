Fora de casa e com um jogador a menos, Grêmio empata com o Sport

Após ser eliminado na Libertadores por uma sonora goleada do Santos, o Grêmio voltou a campo neste sábado e agora pelo Brasileirão. O tricolor gaúcho visitou o Sport, na Ilha do Retiro, e buscou o empate por 1 a 1 mesmo com um jogador a menos.

A tônica do jogo foi uma só, principalmente na primeira etapa – intensa posse de bola e troca de passes do Grêmio, mas sem criatividade alguma. O Sport, por outro lado, apostou em uma linha defensiva baixa e transições rápidas e precisas.

Foi assim que o Leão chegou ao gol logo aos nove minutos, dando aula de contra-ataque. Mugni puxou a ofensiva e cruzou no pé de Adalberto, para abrir o marcador. O Grêmio terminou a primeira metade do jogo com 70% de posse e atrás no placar.

Se os comandados de Renato Gaúcho já tiveram dificuldade nos quarenta e cinco minutos iniciais, no segundo tempo ficou pior. Seis minutos após voltar do vestiário, Kannemann recebeu o segundo amarelo e foi expulso de campo.

Com um jogador a mais, o Sport relaxou no jogo. Aos 23 minutos, Marcão chegou atrasado em dividida com Churín e o lance foi para o VAR – pênalti marcado e convertido com categoria por Pepê, para deixar o marcador igualado.

O jogo ficou mais aberto na reta final, mas ninguém conseguiu os três pontos. O Sport segue na parte de baixo da tabela, com 29 pontos, e o Grêmio, com 42 pontos, deve cair ao fim da rodada uma posição – com o confronto entre Internacional e Palmeiras.

Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria)19/12/2020 19:55

