Fora de Controle- O sistema de caminhão pipa molhar ruas é motivo de reclamação em Novo Progresso

Todos os anos a situação é praticamente a mesma, logo que acaba o período chuvoso, é necessária a contratação de caminhão pipa por parte do Poder Público, para realizar o serviço de molhagem das ruas e avenidas não pavimentadas da cidade. Neste ano até as pavimentadas estão sendo molhado devido excesso de poeira.

Ocorre que esse é um procedimento que muitas das vezes demora um pouco para acontecer, e a população acaba sendo prejudicada em função da poeira, tendo até graves problemas de saúde.

E foi justamente este um dos assuntos mais comentados e denunciados nessa terça-feira (08) dos leitores do Jornal Folha do Progresso.

Internautas enviaram fotos e reclamações através do telefone para redação e no WhatsApp do jornal Folha do Progresso disponível (93-984046835), reclamam da ineficiência do sistema de molhar ruas.

Um morador da rua Airton Senna [rua atrás da rodoviária]acionou a equipe de reportagem do Jornal Folha do Progresso para pedir providências das autoridades responsáveis no sentido de intensificar o mais rápido possível o serviço de molhagem principalmente nas ruas não asfaltadas em Novo Progresso.

“A poeira já é enorme, nós que moramos em ruas não pavimentadas estamos clamando por este serviço. A gente que já trabalhou tanto nessa vida, chega nessa idade tendo que passar por uma situação dessas. É muita poeira”, disse o morador, que já é idoso.

O morador fez questão de chamar a reportagem do Jornal Folha do Progresso para que entrasse no interior de sua casa e verificasse com seus próprios olhos a situação em que se encontravam seus móveis. “É muito difícil, a gente limpa, mas não adianta, pouco tempo depois está todo cheio de poeira novamente, dá até para escrever nos móveis”, reclamou.

Adoentado, disse que não está mais agüentando ficar em sua própria casa como fazia antigamente. “Não estou bem de saúde, não agüento mais, não sei o que fazer o caminhão vem até perto e passa aqui em frente e não molha a rua. Por isso peço encarecidamente para que nossas autoridades façam alguma coisa no sentido de ao menos amenizar essa poeira”, ou não somos humanos iguais? – Meus impostos estão em dia, desabafou o morador.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso foi até o local e constatou a situação enfrentada pelo morador, fazendo a assinatura de seu nome na poeira em cima de uma mesa que fica na área da casa e também em um armário na sala de estar.“A reportagem flagrou que o Caminhão Pipa (Foto) vem até próximo a ponte e desliga agua, dali pra frente a poeira toma conta”.

“É lamentável esta situação. Nosso papel é vir aqui e mostrar o que está acontecendo, agora as autoridades competentes precisa fazer a sua parte”, resposta do Jornal Folha do Progresso ao morador.

Fora do Controle

A reportagem do Jornal Folha do Progresso fez uma serie de andança pelas ruas em diversos bairros da cidade, observando os caminhões pipas, em sua maioria passam em alta velocidade água derramada não é suficiente para molhar a rua, em outras situações eles fecham o registro e desaparecem, só molha onde eles querem [coordenam].

Jardim América

No bairro jardim América na tarde desta terça-feira (08) a reportagem flagrou alta velocidade que molham as ruas, serviço fica ineficiente.

Industrial

No Setor Industrial entrevistamos um madeireiro que nos repassou; “os caminhões passam até próximo de nosso setor mas aqui faz dias que não temos atendimento de caminhão pipa, estamos esquecidos, mas a eleição logo vem ai, declarou.

Juscelandia

A dona de casa M.A.G. fez um reclamação indignada, para ela os políticos só lembram do bairro na hora do voto, depois desaparecem, o Juscelandia esta tomado por poeira, entram na minha casa e olhem a situação que estamos passando aqui – hoje estive visitando minha comadre no bairro Nego do Bento [próximo ao juscelandia] tem uma rua lá que ta para virara atoleiro de tanta agua, os caminhões pipas passam pelo bairro [Jucelandia] , mas descarregam agua no nego do bento,reclamou.

Outro Lado

A Prefeitura de Novo Progresso repassou ao Jornal Folha do Progresso que terceirizou os serviços, o cronograma de molhar as ruas ficou no encargo da Secretaria de Obras.

Devido horário da publicação da reportagem não obtivemos contato com secretario de obras, no entanto deixamos espaço para sua manifestação.

