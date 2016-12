Foragida, ex-repórter é acusada de ajudar facção

(Foto de: Reprodução Luana de Almeida Domingos ) – A Polícia Civil procura a modelo, ex-repórter do TV Fama, da RedeTV!, e advogada Luana de Almeida Domingos, 31 anos, suspeita de ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital). Ela é 1 dos 5 advogados que ainda estão foragidos da operação Ethos, iniciada no fim de mês de novembro.

No total foram presas 36 pessoas, sendo 35 advogados e o vice-presidente do Condepe (Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana), Luiz Carlos dos Santos, 44 anos.

Segundo a investigação da Polícia Civil de Presidente Venceslau (611 km de SP), os advogados teriam passado recados e ordens de 14 integrantes da facção criminosa.

De acordo com o delegado Everson Aparecido Contelli, responsável pela investigação, cada advogado tinha uma função dentro da organização. O defensores eram chamados de “célula R”.

A investigação aponta que Luana usava o nome de Doutora Carol. Ela conseguia entrar na penitenciária de Presidente Venceslau como advogada de um dos presos. Porém, assim como os demais, ela não atuaria na defesa dos processos. Isso seria usado apenas como argumento para que tivesse acesso aos detentos.

A Justiça decretou na quinta-feira passada as prisões preventivas de todos os suspeitos presos e foragidos nessa investigação.

CONDEPE

O vice-presidente do Condepe, segundo a Ethos, tinha como função criar notícias falsas contra as forças de segurança pública. Ele recebia mesada de R$ 5 mil dos criminosos. Santos confessou o crime. Em depoimento, ele disse que fazia vistorias em presídios a pedido de advogados ligados ao PCC. Santos disse que ja chegou a receber R$ 8 mil em uma vistoria.

Reportagem de FolhaPress

