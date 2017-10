Foragida há 22 anos, ‘Viúva Negra’ é presa no Paraná

A polícia trata Lúcia como “possivelmente a mulher que ficou mais tempo foragida no país”. Ainda de acordo com a polícia, ela também era procurada pela Interpol.

A polícia afirmou que o crime foi cometido pela empregada doméstica Valdelaine Pereira, filha de uma ex-empregada da casa. A “Viuúva Negra” teria ordenado a morte do empresário Gavril Weisz, na época com 41 anos.

Presa na tarde desta quinta-feira (5) uma mulher que estava foragida há 22 anos. Conhecida como “Viúva Negra”, Lúcia de Fátima Dutra Weisz, 61 anos, foi detida em Ponta Grossa, no Paraná. Ela havia sido condenada a 14 anos de prisão em abril de 2010 por ter matado o marido. Lúcia responde pelo crime de homicídio qualificado, segundo informações do G1.

You May Also Like