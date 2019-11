Foragido acusado de tentativa de feminicídio no Mato Grosso é capturado no Pará

Diego Alves da Silva estava foragido há dois meses — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Trabalho integrado entre as polícias de Rurópolis (PA) e Sinop (MT) resultou na prisão de Diego Alves da Silva.

Um homem de 27 anos, que estava foragido da Justiça de Mato Grosso, foi capturado na operação “Hunter”, nesta terça-feira (12), no município de Rurópolis, região sudoeste do Pará. O acusado de tentativa de feminicídio estava trabalhando em uma obra quando recebeu voz de prisão.

A atuação integrada da Polícia Civil de Rurópolis com a Polícia Civil da delegacia especializada de atendimento e defesa à mulher de Sinop (MT) possibilitou a troca de informações sigilosas de que um suspeito de crime de tentativa de feminicídio ocorrido em Mato Grosso estava trabalhando em uma construção na comunidade de Divinópolis. E após localizar, monitorar e identificar o foragido, a prisão foi realizada.

Policiais acompanharam Diego até o local onde ele estava morando, antes de apresentá-lo na delegacia de Rurópolis, no Pará — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Segundo o delegado de Polícia Civil de Rurópolis, Ariosnaldo Vital Filho, o investigador Alexandre Ripper compartilhou as informações de forma cautelosa e sigilosa com o delegado Joacir Batista do Reis, de Sinop, e com a escrivã Patrícia Gabaldi Belém Dallagnol. Com o auto de reconhecimento em mãos, através de fotografia e a ordem judicial, a Polícia Civil deflagrou a operação para prender Diego Alves da Silva. Ele estava foragido há dois meses.

O cumprimento do mandado ocorreu de forma pacífica, uma vez que Diego não ofereceu resistência diante da presença de policiais civis e militares na obra onde ele estava trabalhando. O preso foi apresentado à autoridade policial de Rurópolis para as providências que o caso requer.

