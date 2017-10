Foragido assalta vereador e morre em troca de tiros com a polícia

Edilson Júnior Rosa Ramos, de 24 anos, morreu na noite de terça-feira (24) em troca de tiros com a polícia, no município de Castanhal, nordeste paraense. A ação iniciou após o mesmo ter assaltado um vereador da cidade.

Segundo informações de testemunhas, Edilson e mais dois comparsas, todos armados, renderam o vereador Professor Leite e a cunhada dele fazendo com que entrassem na casa dela e após roubaram vários pertences dos moradores junto com um veículo de propriedade do parlamentar.

Em seguida, os bandidos empreenderam fuga em direção à rodovia BR-316, acompanhados de um carro prata que estava no apoio.

Foi feito o cerco policial com viaturas e as motos da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) que identificaram o carro próximo ao campus da Universidade Federal do Pará.

Com a aproximação dos policiais, Edilson, que dirigia o veículo roubado, fez vários disparos contra as viaturas sendo revidado pelos agentes da Lei.

Um dos disparos feitos pelos policiais atingiu um dos pneus e com isso Edilson perdeu o controle e bateu em um semáforo. O mesmo desceu do carro, continuou atirando e acabou acertado por três tiros efetuados pelos militares.

O assaltante ainda chegou a ser encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

FORAGIDO

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) confirmou que Edilson Júnior Rosa Ramos consta como foragido no sistema de controle prisional desde o dia 28 do mês passado.

