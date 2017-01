Foragido da cidade de Rurópolis é preso em Novo Progresso

O elemento FÁBIO HENRIQUE DE MORAES NASCIMENTO, natural de Pedrinhas (MA), filho de Antônio Sousa Nascimento e Joana Darc Alves de Moraes, no mês de março de 2015, foi preso em Rurópolis por furtos e arrombamentos praticados na área urbana. Logo após sua prisão, no dia 02 de maio de 2015, fugiu da cadeia e no dia 17 de julho de 2015, foi recapturado por policiais civis e militares na cidade de Itaituba.

Agora, chega-nos a informação, que Fábio Henrique de Moraes Nascimento, foi novamente preso, dessa vez na cidade de Novo Progresso.

A polícia daquela cidade prendeu um elemento por excesso de bebida alcoólica e quando averiguaram a vida pregressa do nacional, foi verificada que se tratava de Fábio Henrique e que o mesmo é foragido da Comarca de Rurópolis, motivo pelo qual se encontra preso na DEPOL daquele município:

Fonte: http://ehmarinho.blogspot.com.br – Sem Polêmica

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...