Foragido da Justiça de Itupiranga é preso pela Polícia em Santarém

Prisão foi feita na manhã desta quarta-feira (05)(Foto: Reprodução) … José de Souza Bogea tinha contra sua pessoa mandado de prisão pelo crime de homicídio A Delegacia de Homicídios, juntamente com a equipe da Chefia de Operações, da Superintendência de Polícia Civil do Baixo Amazonas, prendeu na manhã desta quarta-feira, dia 05, o nacional José de Souza Bogea, de 34 anos, em virtude de Mandado de Prisão Preventiva expedido pela Justiça de Itupiranga/PA – região Sul do Pará, pelo crime de homicídio na modalidade tentada.

