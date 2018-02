Foragido da Justiça de Novo Progresso mata mulher a facadas em MT

Por Jornal Folha do Progresso com informações de Laércio Romão, TV Centro América

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito havia fugido, mas populares o encontraram em um hotel da cidade e o levaram até a casa que morava com Valira, depois chamaram a polícia.

Uma mulher, de 49 anos, foi morta a facadas na noite de sexta-feira (23), em Sinop, a 503 km de Cuiabá. De acordo com a polícia, o ex-companheiro é o principal suspeito do crime.

