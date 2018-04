Foragido da Justiça e integrante do CV é preso no Cripurizão

Integrante do CV(Comando Vermelho) , do estado do Mato Grosso , considerado de alta periculosidade é preso no distrito de Cripurizão, município de Itaituba. (Foto:Policia Civil de Itaituba)



Cumprindo uma determinação do Superintendente da Policia Civil no Tapajós, Delegado Vicente Gomes, uma equipe da Policia Civil de Novo Progresso prendeu na comunidade de Cripurizão; Rodivan Ferreira de Freitas, vulgo “Roda” considerado ser de alta periculosidade, suspeito de integrar uma organização criminosa sedeada em Mato Grosso.

A Policia Civil recebeu a informação que Rodivan estava em Cripurizção no Hotel dos Garimpeiros. O mesmo foi surpreendido com a chegada da Policia Civil, ainda tentou escapar, foi preso, e levado para a delegacia do município de Novo Progresso. Contra Rodivan há um mandado de prisão da comarca de Querência Mato Grosso, por crime de homicídio qualificado, trafico de drogas, associação para o trafico, organização criminosa e corrupção de menores, consta nos autos ainda que ele seria integrante de uma organização criminosa chamada de Comando Vermelho daquele estado.

Por Jornal Folha do Progresso com informações Fonte: Junior Ribeiro e PC (Itaituba- PA).

