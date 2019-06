Foragido da Justiça é preso em operação contra o tráfico de drogas em Oriximiná

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O foragido era responsável por abastecer de entorpecentes as “bocas de fumo”. A droga era encaminhada de Manaus (AM) para Oriximiná. Com a prisão de “Dom Dom”, até o momento foram presas 14 pessoas. Duas ainda estão foragidas.

As equipes policiais saíram em busca do foragido por volta das 2h e seguiram em uma embarcação até a comunidade Salgado III, onde o jovem conhecido como “Dom Dom” estava escondido na casa de familiares.

Uma operação cumpriu o mandado de prisão nesta quinta-feira (6) contra um jovem apontado como traficante de drogas e que estava foragido da justiça desde novembro de 2018, em Oriximiná, no oeste do Pará.

