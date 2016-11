Foragido da justiça é preso pela PRF em Marabá.

Foto: Polícia Rodoviária Federal – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um foragido da justiça que estava portando uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa, durante uma fiscalização na rodovia BR-230, em Marabá, na madrugada desta quarta-feira (16).

O flagrante ocorreu no quilômetro 120 da BR-230, quando os agentes da PRF abordaram um veículo, que era conduzido por um homem que não portava nenhum documento. Os agentes PRF informaram que após a fiscalização, o veículo só seria liberado quando fosse apresentado um condutor habilitado com a devida documentação. O passageiro do veículo apresentou então sua Carteira Nacional de Habilitação que o identificava como Paulo Ricardo Nauar Lisboa de Oliveira. Ao observarem a CNH apresentada, os policiais verificaram que havia indícios de falsificação no documento.

Após ser questionado pelos agentes da PRF, o passageiro confessou que sua CNH era falsa e que havia comprado pelo valor de R$ 800,00, confessando também que seu verdadeiro nome era Tiago Gomes de Souza, porém não estava com nenhum documento de identificação.

Diante da situação o condutor foi conduzido à delegacia da Polícia Federal onde foi constatado que Tiago Gomes de Souza se tratava na realidade de Evandro Gomes de Souza, possuía várias passagens pela polícia, era fugitivo da penitenciaria de Belém pelo crime de latrocínio, tendo sido condenado a 27 anos de prisão, bem como possuía mandado de prisão em aberto, expedido pela vara única da cidade de Viseu por Roubo Majorado, tendo sido também enquadrado pelo porte da CNH falso, pelo crime porte de documento falso previsto no Art. 304 do Código Penal Brasileiro CPB.

Por ORM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...