Foragido da Justiça preso em Rurópolis durante abordagem policial é transferido para Santarém

Um foragido da Justiça do estado do Mato Grosso do Sul foi preso durante um abordagem policial, em Rurópolis, sudoeste do Pará, no sábado (24). As polícias Civil e Militar realizaram a transferência do preso para o Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura (Crashm) de Santarém, oeste do Pará, nesta segunda-feira (26).

De acordo com a polícia, a prisão ocorreu durante diligências preventivas que estavam sendo realizadas por policiais militares, sob o comando do capitão Manoel Vieira. A PM abordou dois homens em atitudes suspeitas em via pública: Cleyson dos Santos e Arildo Galúcio de Oliveira (foragido). A dupla estava em um veículo e após revista foi encontrada um certa quantidade de entorpecentes.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil e apresentados ao delegado Ariosnaldo da Silva Vital FIlho. Na delegacia, foi constatado que Arildo Galúcio já possuía mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, pelo crime de tráfico de drogas.

O Poder Judiciário da Comarca de Rurópolis, após análise do caso, determinou a transferência de Galúcio para a penitenciária de Santarém, onde ficará à disposição da Justiça.

Cleyson Soares foi liberado após ser lavrado do Termo Circunstanciado de Ocorrência. O material apreendido foi encaminhado para ser submetido a exame pericial

