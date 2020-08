Foragido da justiça troca tiro com a polícia e acaba preso em Novo Progresso

Foragido da justiça é preso pela polícia em Novo Progresso

O criminoso trocou tiros com a polícia e acabou atingido; com ele, foram apreendidas armas e munições.

Além do criminoso, armas e munições também foram apreendidas pela Polícia Militar em Novo Progresso.

Um homem foragido da Justiça foi preso pela Polícia Militar, em Novo Progresso.

De acordo com a PM, uma equipe foi ao endereço onde o foragido estava para efetuar a prisão. No local, os policiais foram recebidos a tiros, a polícia revidou e o criminoso acabou sendo baleado. Ele foi socorrido e levado para uma unidade de saúde do município.

Durante a prisão, os agentes policiais apreenderam, com o foragido, uma carabina calibre 22 com 21 munições, uma espingarda calibre 28 com 6 cartuchos carregados e materiais para carregamento de cartuchos. O caso foi registrado na delegacia da cidade.

Por: Deivison Viana Fonte: G1 Pará -24/08/2020 16h 15min

.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...