Foragido da penitenciária de Santarém é capturado em Monte Alegre

“Dizan” cometeu vários crimes no período em que esteve foragido. Ele responderá por crimes de estupro de vulnerável, furto e roubo.

Dizan dos Santos Rodrigues de Oliveira, foragido da Justiça, foi recapturado pela polícia no município de Monte Alegre, oeste do Pará. Dizan que cumpria pena do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, pelo crime de tráfico de drogas havia sido beneficiado com a saída temporária do Dia dos Pais, mas não retornou na data definida pela Susipe.

De acordo com informações do delegado de polícia civil de Monte Alegre, Almir Alves de Oliveira, o detento foi alcançado pela equipe da Polícia Civil na Comunidade do Pepaqui, na zona rural do município.

No período em que esteve foragido, Dizan cometeu vários crimes, segundo o delegado Almir Alves de Oliveira. “Entre os crimes praticados pelo Dizan, um foi o roubo de celular de um adolescente. Ele também furtou uma motocicleta, com a qual foi encontrado no momento da captura”, revelou.

O delegado informou ainda que Dizan, além de responder por crime de roubo e furto, responderá também pelo crime de estupro de vulnerável, uma vez que manteve relação sexual com uma adolescente de 14 anos, em Monte Alegre.

O celular e a motocicleta foram recuperados e entregues aos legítimos proprietários.

Saída temporária de presos

A saída temporária de presos, acontece usualmente em datas comemorativas como Natal, Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Pais. As regras das saídas temporárias estão na Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1984) e o projeto apresentado pelo senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) as torna mais rígidas.

