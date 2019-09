Foragido da penitenciária de Santarém morre após intervenção policial no bairro Área Verde

Plantão Policial na Seccional de Polícia Civil em Santarém — Foto: Arte/G1

Gerlan Santos chegou a ser atendido pela equipe do Samu, mas não resistiu aos ferimentos.

Um jovem de 25 anos morreu na noite de terça-feira (17) após intervenção policial no bairro Área Verde, em Santarém, no oeste do Pará. Segundo a Polícia, Gerlan Andrade Santos era de Oriximiná, chegou a passar um período preso na penitenciária de Cucurunã, mas estava foragido desde o dia 22 de agosto.

De acordo com a Polícia, estava sendo realizado no bairro um motopatrulhamento. No momento da abordagem, Gerlan correu e entrou em um terreno baldio e foi seguido pelos militares. Gerlan estava com uma arma de fogo e reagiu, foi quando levou dois tiros. Ele chegou a ser atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Após o ocorrido, foi apreendida e apresentada na 16ª Seccional de Polícia Civil, uma arma de fogo tipo revólver, calibre 32 e 3 cartuchos, sendo 2 deles intactos.

Por G1 Santarém — PA

