Foragido da polícia é preso ao sacar parcela de auxílio emergencial

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um foragido da polícia foi preso ao tentar sacar a segunda parcela do auxílio emergencial, benefício de R$ 600 concedido pelo governo federal durante a pandemia do novo coronavírus, em uma agência bancária em Nova Era, a 142 km de Belo Horizonte.

You May Also Like