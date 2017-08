Foragido da policia foi preso ontem em Novo Progresso

A Polícia Militar capturou, ontem, o foragido da Justiça Luiz Felipe da Silva,23 anos, durante operação policial realizada em Novo Progresso.

Fugitivo da cadeia de Novo Progresso, ele estava com prisão preventiva decretada pela Justiça por roubo qualificado ele havia fugido no dia 28/06/2015 por volta das 00h40min, e respondia por tentativa de latrocínio tendo como vítima na época o sub tenente da força nacional, o foragido foi capturado e preso ontem sábado (05) pela guarnição da policia militar comandada pelo 3° sargento Rilton, motorista cabo Serra e patrulheiro cabo Francisco, na rua Ijui s/n° no bairro Rui Pires de lima em Novo Progresso.

