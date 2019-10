Foragido de Belém é recapturado na zona rural de Monte Alegre

Luis Carlos Pereira Campos estava foragido desde 2017 — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Condenado por homicídio, Luis Carlos Pereira estava foragido desde 2017.

Foragido de uma penitenciária de Belém é recapturado na Vila de Maicuru, zona rural de Monte Alegre, no Oeste do Pará. Luís Carlos Pereira Campos foi preso pelo Posto de Policiamento Destacado (PPD) da Vila de Limão na tarde de sábado (12).

Segundo informações da Polícia Militar, o foragido é condenado por um homicídio em Alenquer que ocorreu há 10 anos. Ele cumpria pena em uma penitenciária de Belém, e confessou no momento da prisão que estava foragido desde 2017.

O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais e posteriormente deve ser conduzido à unidade prisional.

“No combate ao crime, as ações da PM são muito mais eficazes quando em parceria com a comunidade. A tropa do 18º BPM será sempre incansável em aplicar a lei, não importa o lugar, estaremos sempre à disposição para melhor servir e proteger!” pontuou o Major Eduardo Carvalho, Comandante do 18°BPM.

Por G1 Santarém — Pará

