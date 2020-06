Foragido de Goiás, homem é preso no Pará

Acusado de dois latrocínios, ele foi detido em Redenção

Um foragido da Justiça foi preso, na manhã deste sábado (20), no município de Redenção, na região Araguaia. Gabriel da Silva é suspeito de ter praticado dois latrocínios contra idosos na cidade de Trindade, em Goiás. O trabalho de investigação contou com a participação de policiais civis do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/Redenção), em ação uma conjunta com a Superintendência Regional do Araguaia, da Delegacia de Conflitos Agrários, e Polícia Civil do Estado de Goiás, por intermédio da Delegacia de Trindade.

A investigação apurou que o suspeito se aproximava dos idosos com a finalidade de extrair dinheiro, cartões bancários com senhas e proventos de aposentadorias. Caso houvesse resistência, o suspeito passava a utilizar de violência. Durante a investigação, foi detectado que Gabriel da Silva fugiu para o Pará. Após uma denúncia anônima, ele foi encontrado em uma residência. O preso será encaminhado ao estado de Goiás.

Por:Dilson Pimentel/ORM

20.06.20 12h59

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...