Foragido de Novo Progresso e capturado pela Policia Militar de Itaituba

Mais um fugitivo resgatado de unidade policial de Novo Progresso é preso pela Polícia Militar em Itaituba(Foto:Policia)

A Policia Militar capturou o foragido traficante “Rei da Moleza’, o último foragido da Depol de Novo Progresso que foi resgatado por um homem armado, Moleza encontrava-se escondido em um bairro em Itaituba.

Na tarde desta terça-feira (05),a Policia Militar de Itaituba sob o comando do Sargento Soares, e composta pelo Sargento Garcia, Cabo Melo e equipe da inteligência capturaram o foragido e traficante “Jhonny de Jesus Silva, vulgo Rei da Moleza”, ultimo foragido da Depol de Novo Progresso. Jhonny foi resgatado por um meliante armado no dia 29/09/2019, ele se encontrava escondido em uma invasão do Irajá situado em um bairro de Itaituba.

A fuga dos infratores ocorreu na madrugada do dia 29 de Setembro de 2019, por volta das 03h30, no momento em que não tinha policiamento na unidade policial. Segundo a policia um homem pulou o muro armado estourou o cadeado da sela e três elementos dos oito presos na unidade fugiram,relatou o escrivão.

O suspeito foi preso em Itaituba, outros dois em Castelo de Sonhos, os três agora vão cumprir pena n a unidade prisional de Itaituba.



A policia procura pelo terceiro foragido “Lero Antonio de Sousa ” (Biometria), quem tiver informações pode repassar para unidade policial de onde se encontrar , seu nome ficara em sigilo.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES DO SUB TENENTE CRUZ

