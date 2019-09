Foragido de presídio e suspeito de fazer assaltos é preso em Santarém durante operação policial

Adriano Sousa Vasconcelos é foragido do presídio de Belém e suspeito de realizar assaltos em Santarém — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Na ação que integrou as Polícias Civil e Militar, foram apreendidas drogas, balança, armas, munições e uma moto.

As Polícias Civil e Militar realizaram uma operação na tarde desta quinta-feira (5), para desarticular uma quadrilha suspeita de realizar assaltos em Santarém, oeste do Pará. Um foragido do presídio de Belém também foi preso durante ação da polícia. Na primeira etapa da operação, seis pessoas foram presas e um suspeito morreu após troca de tiros.

De acordo com diretor da 16ª Seccional de Polícia Civil, delegado Germano do Vale, foi montado um esquema de investigações, porque a princípio três indivíduos eram procurados pela polícia. Depois da morte de um dos suspeitos e do encaminhamento de seis à delegacia, a polícia seguiu em operação até encontrar Adriano Sousa Vasconcelos, de 24 anos, conhecido como “Bola”.

“Na primeira parte da operação prendemos seis, sendo que um foi a óbito durante troca de tiros. Depois seguimos com a operação até chegar ao Bola, que era foragido da penitenciária de Belém”, disse Germano.

Armas, drogas e balança foram apreendidos durante operação — Foto: Kamila Andrade/G1

Ainda de acordo com a Polícia, foram encontrados no local onde Adriano Vasconcelos estava, uma arma, drogas, balança de precisão e uma moto com placa adulterada. Outra arma havia sido apreendida na casa onde estavam os seis presos na primeira etapa da operação.

Todos os suspeitos encaminhados à delegacia, sendo cinco homens e duas mulheres devem prestar depoimentos e depois ficarão à disposição da Justiça.

Por Kamila Andrade, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...