Foragido do Amapá por tráfico e homicídio é recapturado vendendo máscaras em Barcarena, PA

Policiais chegaram ao foragido após denúncia anônima. Rony Lopes, segundo as investigações, é membro de facção criminosa no Amapá.- ( Foto:Reprodução)

Uma informação anônima feita ao Disque Denúncia, telefone 181, levou policiais militares do 14º Batalhão de Polícia Militar, em Barcarena, nordeste do estado, até Rony Lopes dos Santos, que estava foragido do sistema penal do Amapá desde o ano passado. Ele é apontado como importante membro de uma organização criminosa do Amapá, respondendo pelos crimes de tráfico de drogas, tentativa de homicídio e homicídio. Com diversas passagens pelo sistema penitenciário, ele foi recapturado na tarde desta quinta-feira (22).

Os policiais militares localizaram Rony Lopes dos Santos quando ele vendida máscaras em frente a uma loja pertencente a uma rede de supermercados, na Vila dos Cabanos. No momento da abordagem, ele confirmou ser foragido do sistema penal desde 2019, e que devido a brigas por tráfico e rixa com outras facções no Amapá resolveu se mudar para o Pará.

Canais de denúncia

Além do telefone para chamadas 181, o Disque Denúncia recebe informações por meio da atendente virtual Iara (Inteligência Artificial Rápida e Anônima) no Whatsapp 91 98115-9181, podendo ser encaminhadas fotos, vídeos, áudios e localização, e ainda pelo formulário e chatbot disponíveis no site segup.pa.gov.br. Todos os canais garantem o sigilo e o anonimato total do denunciante.

