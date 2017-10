Foragido do Amazonas é preso em Monte Alegre por atuar com ‘disk drogas’

Segundo o delegado responsável pela prisão, o celular do preso tocava insistentemente recebendo pedidos de entrega.

Um jovem de 22 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (26) pela Polícia Militar, no bairro Pajuçara, em Monte Alegre, no oeste do Pará, por estar comercializando entorpecentes. Após denúncias, Diego Ferreira dos Santos foi pego a apresentado à Polícia Civil, onde descobriu-se que ele estava foragido do sistema penal do Amazonas.

Segundo o delegado Almir Alves, responsável pelo caso, Diego vendia o entorpecente com um esquema de disk drogas. “No momento da abordagem ele tentou fugir pulando cercas de arame, inclusive um policial ficou ferido sem gravidade. Já na delegacia, o celular dele tocava constantemente. Eram pessoas solicitando que ele fizesse as entregas”, explicou.

Droga, dinheiro e comprovantes bancários também foram encontrados pela polícia com o foragido.

A polícia informou ao G1 que o preso deve ser transferido para a penitenciária de Santarém, e que a polícia do Amazonas será informada do paradeiro de Diego.

