Foragido do sistema penal é morto em ação da Polícia Militar em Moju

Ainda de acordo com a CIPM, um outro suspeito foragido da Justiça também foi baleado no mesmo bairro, em outra ação da Polícia Militar. Ele foi socorrido, e levado à UPA, onde recebeu atendimento para o ferimento em sua perna e em seguida, será reencaminhado a uma unidade prisional.

Após balearem Janari, os policiais o levaram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Moju, onde ele já chegou sem vida. Com o homem, os policiais apreenderam uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 38. municiada. O caso foi registrado como morte por intervenção policial na Delegacia de Polícia Civil do município.

De acordo com a 8ª CIPM, policiais estavam em rondas pelo bairro Paraíso ao final da manhã, durante ações da Operação Polícia nos Bairros, quando foram informados de que um foragido do sistema penal estava escondido em uma casa na região e seguiram ao endereço.

