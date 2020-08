Foragido do sistema penal tem a casa invadida e é morto a tiros

(Foto:Reprodução) – Homem fugiu da Colônia Penal Agrícola em 2018

Romerito Vieira dos Reis, foragido do sistema penitenciário, foi morto a tiros em um caso com claras características de execução na madrugada desta sexta-feira (21), em Castanhal, município do nordeste do Estado. O homem teve a casa onde estava invadida e foi morto com tiros na cabeça, em um caso que já é investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações colhidas junto à Superintendência da Polícia Civil na Região do Guamá, o caso foi por volta das 4h, no bairro Nova Olinda, mais precisamente no Conjunto Tangarás. De acordo com o 5º Batalhão de Polícia (BPM), primeira força de segurança a chegar ao local, ainda é cedo para dar muitos detalhes, mas informações colhidas no local contaram que quatro homens armados, que chegaram ao endereço em duas motocicletas, seriam os responsáveis pela invasão da casa e assassinato de Romerito.

Ao ouvir passos e perceber o perigo, o homem ainda teria tentado segurar a porta para os criminosos não entrassem. Quando ele viu que seu esforço era em vão e que não conseguiria conter o avanço de tantos homens determinados a alcançá-lo, Romerito tentou fugir correndo, mas não teve tempo de escapar. Ele foi atingido por vários tiros e caiu, sangrando até morrer em um dos cômodos da casa. Quando concluíram o ataque, os assassinos fugiram nas motos em alta velocidade.

Ainda de acordo com a Superintendência da Polícia Civil, Romerito Reis já teve várias passagens pelo sistema prisional, por crimes diversos, incluindo tráfico de drogas. Ele estava cumprindo pena na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI) até fugir em dezembro de 2018, seguindo na condição de foragido desde então. Os indícios levam a crer que ele foi morto em um “acerto de contas” com outros criminosos, mas somente as investigações, conduzidas pela Delegacia de Homicídios do Apeú, devem elucidar o caso.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...