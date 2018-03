Foragido há mais de três anos, ex-prefeito de Novo Progresso é preso em Moraes Almeida

Após mais de três anos foragido, foi preso pela Polícia Militar de Moraes Almeida , o ex-prefeito de Novo Progresso “Tony Fabio Gonçalves Rodrigues”, que é acusado de ter atentado contra Juiz e Promotor e atear fogo no prédio do forún. após perder eleição em 2008 , ele foi encaminhado nesta sexta-feira (14) à Penitenciária Regional de Itaituba.

Tony foi prefeito de Novo Progresso em 2005/2008.

Ainda conforme a policia, houve uma denuncia anônima do paradeiro do ex-prefeito, ele foi condenado em ultima instância, em regime semi aberto com pena de 5 anos, o político foi encontrado sozinho em uma casa simples, praticamente sem móveis. “Ele não deu motivo algum para estar lá”, não resistiu.

Mais informações a instantes…..

Leia:

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...