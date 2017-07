Força Nacional chega a Novo Progresso – Homem é assassinado na frente de agentes da segurança nacional

Leia Também: Viaturas do Ibama são destruídas com fogo

O reforço no efetivo atende a um pedido feito o Ministério do Meio Ambiente (IBAMA) , feito em razão da crescente tensão na região, que teve viaturas do IBAMA destruídas por fogo.

Nesta quinta-feira, um homem foi assassinado em frente a policiais da força nacional que estão hospedados em um hotel próximo a rodoviária da cidade. O homem fez dois disparos contra vitima que caiu em frente aos homens da Força Nacional, eles tentaram reanimar a vitima, mas foi sem sucesso. Conforme a informação dois homens ficaram por um bom tempo discutindo , próximo deles (agentes da força Nacional), mesmo assim a vitima foi executada com dois tiros, um na região da cabeça e outro no peito, o assassino subiu na motocicleta e passou por cima da vitima, os homens da segurança Nacional observavam tudo de longe, após ocorrido tentaram reanimar a vitima, mas já estava sem vida.

(Foto WhatsApp -Força Nacional em Novo Progresso) – Conforme foi anunciado, integrantes da Força Nacional de Segurança chegaram a Novo Progresso nesta quinta-feira (27) para acompanhar as ações do IBAMA na região.

You May Also Like